OVO ZANIMA SVE NAVIJAČE PARTIZANA - OGLASIO SE AJZEA MAJK: Novi košarkaš crno - belih otkrio stanje povrede!

Ajzea Majk novi košarkaš Partizana otkrio stanje povrede koju je zaradio na prvom treningu.

Majk nije imao sreće i povredio se već na prvom treningu sa Partizanom, "Imam rupturu na listu, čekaju me terapije, vežbe. Mogu da treniram, ali ništa što je opterećujuće za list. Uskoro ide kontrola, nova magnetna rezonanca. Videćemo, možda ću posle toga moći malo da podignem intenzitet. Naravno da sam se osećao loše. Posebno jer je ovo moja prva sezona u Evroligi. Želeo sam da dođem ovde, da se uklopim, da igram pripremne utakmice, naviknem se na to šta trener Obradović očekuje od mene. I dalje mogu da postignem sve to što sam planirao. Samo će biti potrebno malo više vremena", rekao je Majk za "Meridian Sport".

Podsetimo, Majk je u Partizan stigao iz Burga i jedan je od od čak 14 novih igrača koji će naredne sezone nositi crno-beli dres.

Ekipa Željka Obradović sezonu počinje 20. septembra duelom protiv čačanskog Borca u ABA ligi, a 3. oktobra kreće i takmičenje u Evroligi, gde Partizan prvi meč igra portiv Baskonije u Vitoriji.

Do tada će lekari crno-belih pokušati da spreme novog člana ekipe da istrči na parket.

Kurir sport