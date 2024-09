"ČAK SAM UŠAO I U ZOOLOŠKI VRT" Novi košarkaš Partizana oduševljen Beogradom - otkrio je šta mu se posebno dopada!

Novi košarkašk Partizana, Karlik Džons, brzo se privikao na život u Beogradu i u novom klubu mu se aspolutno sve dopada.

"Dopada mi se sve. Od saigrača i trenera, preko atmosfere, navijača, do svega što sam video u Beogradu. Čak sam išao i u zoološki vrt. Bilo je lepo. Malo sam prošetao gradom, posetio neke tržne centre… Do sada mi se baš sve sviđa”, kazao je Džons za Meridian sport.

Crno-beli su potpuno promenili tim za ovu sezonu, ali Džons mnoge od njih već poznaje.

"Stvarno sam mnogo uzbuđen oko svega. Imamo mnogo toga ka čemu treba da gledamo. Tim je potpuno nov, mnogo novih lica. Mada, mnoge od njih zapravo već znam. Igrao sam sa Sterlingom i Frenkom u Dalasu, Vašington i ja smo bili zajedno u G ligi. To su samo neka poznata lica i stvarno ne mogu da dočekam da svi zajedno budemo na terenu.”

foto: Pedro Porru/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svestan je Džons šta Željko Obradović očekuje od njega.

"Mislim da trener od mene očekuje da budem ono što jesam. A, da, to na Olimpijskim igrama jesto ono što ja zapravo jesam. Uvek se trudim da samo budem najbolja verzija sebe. Da budem lider. U nekim danima to će biti u poenima, neki drugi put u asistencijama, biće večeri i kada ću biti posevećen odbrani. Samo želim da uradim ono što je potrebno mom timu da pobedi. Pripremao sam se da budem to što jesam kada budem došao ovde", zaključio je Džons.

