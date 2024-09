TRINKIJERI KOMENTARISAO ZVEZDU I PARTIZAN: Šta će reći Grobari!?

Nekadašnji trener Partizana, a sada šef struke Žalgirisa - Andrea Trinkijeri gostovao je u podkastu "6.75range", a iskoristio je priliku da izanalizira trenutne sastave Crvene zvezde i Partizana.

Italijanu se sviđa tim crveno-belih, ali i posao koji je uradio njegov bivši klub ovog leta:

- Zvezda je napravila iskusnu i vrlo solidnu ekipu, ali baš! Zvezda je sada lagano u prvih 7-8 na papiru. Partizan je doveo fantastične igrače, baš interesantne igrače, ali nemaju iskustvo za Beograd, Evroligu i ABA ligu, ali ako je to remontiranje - lepo izgleda, baš lepo izgleda. Ne bih nikad zaboravio kakav "chip on the shoulder" ima Željko i neće biti lako za bilo koga da dobije Partizan - rekao je Andrea.

Paritzan je moćan defanzivno, ali...

- Ja sam voleo da gledam to napad-odbrana, ali ako ti gledaš sada košarku 2024. godine, koja ekipa igra pre odbranu nego napad? Nijedna. Ako ti sada malo gledaš kako je bilo, ti si čuo treneru na tajmautu reč 'šibaj u odbrani, odmaraj se u napadu'. Sada to ne sme da se pomisli, a ne da se pita. Sada će ti igrači igrati odbranu, ako se osećaju u ritmu i zaigrani onda i u napadu. Nemojte zaboraviti, sećate šta se desilo, Francuska gubila utakmicu protiv Nemačke i Furnije koji ima 'nos' napravi skandal nakon utakmice. Bez tog skandala nema medalje za Francusku. To možda neki put nije lako sa takvim igračem, ali to ti kaže koji je sada mentalitet. Ne možeš više gledati napad i odbranu, sada je kako se emotivno igrači osećaju kada igraju. Ne kažem da je to ok, ali to je trenutno tako kako ja to primećujem - zaključio Italijan.

