LETO SA JOKIĆEM, SEZONA SA TEOM: Novi centar Zvezde prepun utisaka, ostvario mu se san!

Uroš Plavšić novi centar Crvene zvezde razgovarao je sa novinarima pred početak nove sezone.

Plavšić je iz Mege došao kao prvo pojačanje crveno-belih ovog leta, a potom je bio je deo nacionalnog tima koji je osvojio bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu.

"I dalje deluje nestvarno na neke momente, ali trudim se da to stavim po strani i da se posvetim i fokusiram na trening, da napredujem što više i da jednostavno se uklapam u ekipu što je bolje moguće. Sezona se bliži, iza ćoška je , nismo ni svesni toga. Jako brzo prolazi vreme, tako da se spremamo, treniramo jako. Jednostavno, što se mene tiče, ja sam srećan što sam ovde i stvarno jesam, ostvoren je moj san", rekao je Plavšić.

Otkrio je i ciljeve sa Zvezdom. "Jedno jako lepo iskustvo za mene što se tiče reprezentacije. Iako tu nije bilo nekih minuta, iskreno ja sam jako srećan što sam samo bio deo te ekipe. Što sam dobio priliku da treniram sa tim momcima i da provedem vreme sa njima. Proći sve pripreme i otići na Ol, na prvom nastupu za nacionalni tim je stvarno veliki uspeh za mene i jako sam srećan zbog toga. Ogromna mi je čast predstavljati svoju zemlju. To su neke stvari kojima ću se uvek odazvati i nešto o čemu se stalno radujem. Šta se tiče mojih ciljeva sa Crvenom zvezdom jeste da stvaramo tu neku hemiju u ekipi, koja je iz dana u dan sve bolja i bolja. Momci se savršeno slažu, kako na terenu tako i van njega. I jednostavno, svi su željni da igraju košarku protiv drugih ekipa. Čekamo da krene sezona i idemo utakmicu po utakmicu, dan za danom. Da se, naravno, pobedi svaka sledeća utakmica koja se nalazi pred nama. To su određeni zadaci koje trenutno postavljaju pred nas. Mislim da su to za sada ciljevi", rekao je Plavšić.

U reprezentaciji je bio sa Nikolom Jokićem, sad trenira sa Milošem Teodosićem i imaće priliku da sarađuje sa dva možda najbolja igrača Srbije ovog veka.

"Jako lep osećaj, ja pokušavam saberem i da zabeležim utiske, šta se desilo sve ovog leta. Koji korak je napravljen u mojoj karijeri što se svega tiče i reprezentacije, i Zvezde, i ljudi koji me okružuju. Jako je velika čast podeliti prostor i košarkaški teren sa takvim osobama i sa takvim profesionalcima pre svega. Sa Jokićem sam imao priliku da treniram sa njim, da igram protiv njega na treningu, da naučim nove stvari od njega, da se družim , da se sprijateljim. Sada je tu Miloš. Ja sam mu jednom prilikom rekao da me više je obradovao taj njegov ostanak u Zvezdi i produženje ugovora. Njegov način rada, jednostavno... Jako se radujem. To je saradnja, sigurno najbolji plejmejker kojeg smo mi imali. Jedva čekam da vidim kako će to sve izgledati", poručio je Plavšić.

Kurir sport