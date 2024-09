"U SRBIJI SE DEŠAVAJU NEKE STVARI O KOJIMA NE BIH HTEO DA GOVORIM" Šok izjava koja će uzburkati javnost!

Alen Smailagić ovog leta napustio je Partizan i pojačao Žalgiris, a u razgovoru za "Basketnews" govorio je o ovom transferu i odluci da napusti Beograd.

- Nije to bila odluka, jednostavno bolja prilika da igram košarku. U Srbiji se dešavaju neke stvari o kojima ne bih hteo da govorim. Ali nisam hteo da budem okružen takvom energijom - počeo je priču za "Basketnews" Smailagić, pa se dotakao Partizana i Željka Obradovića:

- Partizan kao klub je sjajan, trener je sjajan. Željko Obradović mi je kao otac, kao strogi otac doduše. Ali neke stvari koje su se dešavale u zemlji, nisam hteo da budem deo toga. Ne želim ni sa kim da se bijem. Samo želim da igram košarku i konačno uživam u njoj.

Za kraj istakao je i kako problem crno-belih nije bio u svlačionici.

- Nije to. Bili smo jedinstveni. Voleli smo jedni druge. Samo su se dešavale neke stvari koje su van naše kontrole. Čak i van trenerove kontrole. To je sve dolazilo sa strane, a neki od nas su se prvi put susreli s time. Teške odluke moraju da se donesu s vremena na vreme i to je to - zaključio je Alen Smailagić.

