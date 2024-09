IZ NBA LIGE U CRVENO-BELI DRES! Transfer koji je uzdrmao Evroligu: Navijači "zapalili" grad, snimak obišao planetu! (VIDEO)

Čuveni francuski košarkaš Evan Furnije rešio je da kaže zbogom NBA ligi i pređe u Olimpijakos, a navijači crveno-belih iz Pireja priredili su mu spektakularan doček.

"Zapalili" su grad fanovi Olimpijakosa, Furnije je uživao i pao u trans, a snimak je brzo obišao planetu.

- Nisam želeo da ponovo proživljavam iskustva koja sam imao u NBA poslednje dve godine. Bilo mi je veoma dosadno... Razmišljao sam o povratku u Evropu. Želeo sam uzbudljivo iskustvo. Voleo bih da imam više iskustva u NBA, samo sam pet puta stigao do plejofa. Ipak, tamo ne možete da kontorlišete svoju sudbinu. Posle Olimpijskih igara rekao sam agentu da je Olimpijakos moj prioritet. Imao sam kontakt sa NBA timovima, konkretno sa Milvokijem. Bili su zainteresovani, ali se saradnja nije realizovala. Dobio sam dvogodišnju ponudu koja me nije zanimala, želeli su da budem mentor mladim igračima. Ipak, to je nešto čime ne želim da se bavim", rekao je Furnije za L 'Ekip, pa dodao da je svestan razlike između NBA i Evrolige:

- Svestan sam toga. Biće to period adaptacije, ali igrao sam FIBA košarku gotovo tokom svakog leta na mnogim važnim takmičenjima. Verujem da ću moći da igram na tri pozicije i da ću imati više prilika da dobijem minute. Najvažnija stvar je da želim da osvojim Evroligu.

Proslavljeni reprezentativac Francuske u Grčku dolazi iz Detroita u kojem je prosečno beležio 6,9 poena, 1,8 skokova i 1,5 asistencija u prethodnoj sezoni, a tokom NBA karijere bio je član i Njujorka, Bostona, Orlanda i Denvera.

