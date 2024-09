TEREN ĆE SE MAGIJOM PRETVORITI U NEŠTO DRUGO! Aco Petrović pred Draženovo veče: Ovo nije normalno, nikad ovako nešto nisam radio..

Dugo očekivani spektakl u Zagrebu, povodom 60 godina od rođenja legendarnog Dražena Petrovića održaće se u četvrtak uveče u zagrebačkoj ''Areni'', uz prisustvo velikog broja sadašnjih i bivših košarkaških asova i trenera,

Utakmica između reprezentacije Hrvatske i ''Tima Dražen'', koji će sa klupe voditi Željko Obradović i Neven Spahija počinje u 20 časova i 30 minuta, a u ''Timu Dražen'' bi trebalo da nastupe i Vanja Marinković i Boban Marjanović, uz Lesora, Tavaresa, Larkina, Musu, Šengeliju, Dimitrijevića, Blažiča i druge.

U Zagreb su već doputovali i selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić, zatim Vlade Divac, Žarko Paspalj, Srećko Jarić, Bogdan Tanjević i drugi koji će takođe uveličati ovaj događaj zajedno sa legendama hrvatske košarke, a videćemo da li su organizatori pripremili i neka iznenađenja.

foto: Nebojša Mandić

''Reći ću samo da ovo nije normalno'', rekao je u najavi spektakla Draženov brat Aleksandar Petrović, glavni inicijator i organizator ovog spektakularnog događaja.

''Ovako se nešto nije još dogodilo kod nas, a sumnjam da će se i dogoditi. Verujem, da u Arenu stane 45.000 gledalaca i to bi bilo malo, sve bismo popunili. Ovako nešto nije bilo niti u NBA događajima, jer ovde se toliko toga spaja. Sama utakmica čak neće biti toliko u prvom planu, jer smo želeli sve one koji su ostavili svoj trag u Draženovoj karijeri smestiti na zasluženo mjesto u programu.Preporučujem onima koji će gledati TV prenos da tih dva i po sata ne odvraćaju pogled s ovog događaja, jer postoji objektivna opasnost da propuste nešto, pa će im kasnije biti krivo.Teren već sada izgleda kao pravi, ali on će se magijom pretvoriti na početku programa u nešto sasvim drugo i tu kreće prvi deo scenarija. Kako bude vreme odmicalo, tako će se pojačavati intenzitet, sve do same završnice večeri...Nikada ništa zahtevnije nisam radio u životu od ove organizacije'', istakao je Aco Petrović.

Kurir sport