"DANILOVIĆ ME JE ZVAO SVAKI PUT KADA SE BIRA NOVI TRENER" OBRADOVIĆ O VOĐENJU REPREZENTACIJE: Žoc otvorio dušu, ovo je njegov stav

Trener KK Partizan Željko Obradović gostovao je u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" i tom prilikom govorio o raznim temama.

Dotakao se proslavljeni trener i vođenja reprezentacija Srbije. Kao selektor, Željko je predvodio Jugoslaviju od 1996. do 2000. godine i od 2004. do 2005. Srbiju i Crnu Goru.

"Mislim da je to nemoguća priča. Ja sam 2005. završio. Ja i danas imam odnos sa ljudima koji vode Savez. Saša Danilović koji je bio moj igrač i koji je svaki put kada je biran novi trener zvao mene da me pita. I svaki put moj odgovor je bio: 'Saša, ti znaš moj odgovor'. Bio sam tu da pomognem svojim mišljenjem i porazgovaram sa novim trenerima, ja sam to radio. I moj odnos sa Karijem Pešićem je odličan, može on da priča o tome kakav odnos imamo...", kazao je Željko i potom dodao:

"Ja mislim da je to prošlo vreme. Sad će skoro 20 godina. Mislim da ima mladih trenera, ako Kari jednog dana odluči da se skloni da će verovatno biti prilika za neke mlade trenere, zašto da ne? Koje treba da podržimo, hvala Bogu".

Govorio je Obradović i o navijačima.

"Kari Pešić kad je pre dve godine ispao sa Evropskog prvenstva bio je kritikovan od istih ljudi koji ga sad najviše hvale. Šta vi možete da uradite kad ste trener, sem da Vas bude baš briga šta drugi pričaju?".

Bonus video:

02:32 Željko Obradović o početku priprema Partizana