PEŠIĆ NAS JE UBEDIO DA ĆEMO POBEDITI AMERIKANCE! Dobrić priznao: Takvu odbranu nikad nisam igrao, ne umem ni da objasnim...

Novi, stari košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Ognjen Dobrić osvrnuo se još jednom na nedavni meč protiv SAD u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu.

Srbija je imala veliku šansu u tom meču, vodila skoro ceo meč, ali ipak doživela poraz (95:91), a potom osvojila bronzu u duelu sa Nemačkom.

"Pre tog polufinala smo igrali dve utakmice sa njima. Pripremnu u Abu Dabiju i potom na startu grupne faze, izgubili smo velikom razlikom i svi su možda očekivali da će opet biti tako, ali mi nismo. Iskreno, trener Pešić nas je ubedio da možemo da igramo sa njima, da smo bolji tim, jesu možda oni bolji individualno, ali kao tim i zajednica nisu bolji, a to smo i pokazali. Malo nam je falilo da dođemo do istorijske pobede, dan i noć posle toga su bili nešto teži, nismo bili slomljeni, ali nam je jako teško palo. Znali smo da moramo da snađemo snagu i da osvojimo tu bronzu i bićemo srećni. Bogdan, kapiten, nas je uveravao samo da osvojimo bronzu i bićemo srećni posle svega što smo prikazali. Mi mu nismo verovali u tom trenutku jer smo teško podneli poraz, ali nas je on ubeđivao, da će sve biti lepo na kraju, da ćemo uživati, i stvarno je tako i bilo", rekao je Dobrić za "Sportklub".

foto: Dado Đilas

Priznaje, odbranu koju je Pešić spremio za Amerikance nikada u karijeri nije igrao.

"Mislim da je Kari odavno spremio tu utakmicu, možda ju je očekivao u finalu, ali spremio je taktiku za Amerikance. To je neka vrsta odbrane za koju ne znam da li ju je on izmislio, koliko sam u košarci to nikada nisam igrao, ali nas je ubedio da to radi. Mi to nismo vežbali mesec dana, već nekoliko dana, a da biste uvežbali neku odbranu stvarno treba vremena. On je nas u tih nekoliko dana ubedio da će to da radi, da to funksioniše, samo da verujemo. I to je stvarno radilo, ne znam kako, da me pitate koji su principi te odbrane ne znam da objasnim, ali svi smo bili ubeđeni da ćemo dobiti Amerikance, da će to funksionisati i stvarno je tako i bilo, uživali smo na terenu. Mi smo igrali protiv tima snova, a uopšte se nismo plašili, uživali smo na terenu, leteli smo znajući da imamo tu odbranu koja će nam doneti pobedu. Bilo je lepo, jesmo pali u četvrtoj četvrtini, neću da kažem da su sudije krive, bilo je nekih odluka, mi smo pali, promašili smo neke šuteve – konkretno ja, Bogdan, Jokić… Završilo se kako se završilo, ali opet nismo se vratili tužni sa Olimpijskih igara, već kao da smo ostvarili neki uspeh, a smatram i da jesmo", zaključio je Dobrić.

Kurir sport