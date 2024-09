BIVŠI IGRAČ PARTIZANA PROŠAO KROZ HOROR: Smailagić napustio Srbiju zbog pokušaja iznude ogromne svote novca!

Alen Smailagić doskorašnji košarkaš Partizana vodio je tešku borbu van terena poslednjih godina zbog koje je na kraju doneo odluku dan karijeru nastavi u Litvaniji.

"U Srbiji se dešavaju neke stvari, nisam hteo da budem okružen takvom energijom", rekao je Alen Smailagić u intervjuu za portal "BasketNews" navodeći razloge odlaska iz Partizana, ali bez daljeg objašnjavanja situacije.

Situacija nije bila nimalo prijatna, jer se prema saznanjima portala "Nova.rs" radilo o pokušaju iznude ogromne svote novca od 24-godišnjeg košarkaša zbog čega će D.B. (40) iz Beograda i Z.Š. (51) takođe iz Beograda završiti na sudu.

Njih Smailagićev pravni tim optužuje da su prvo doveli igrača u zabludu, a potom preko privrednog društva „BEKO BASKETBALL KOTEŽ“ d.o.o. potraživali uplatu od 525.000 dolara na konto Alenovog prelaska u Golden Stejt Voriorse.

Smailagić nikada nije nastupao za privredno društvo „BEKO BASKETBALL KOTEŽ“ d.o.o, osnovano četiri meseca pre nego što će igrač debitovati u NBA ligi.

Zbog toga su Smailagićevi advokati podneli tužbu protiv dvojice pomenutih Beograđana, stavljajući im na teret krivično delo prevare i zloupotrebe položaja odgovornih lica.

„I Smailagić se po završetku sezone vratio 2019. u Beograd, te lažnim prikazivanjem činjenica i dovođenjem u zabludu zaključio ugovor sa privrednim društvom ‘BEKO BASKETBALL KOTEŽ’, osnovanim samo dva meseca ranije, 18. februara 2019. Sporni ugovor bio je zaključen na četiri godine, te istog dana i raskinut kako prema igraču ne bilo bilo obaveza, a od njega ostala potraživanja, dodaje se u prijavi. Prevarne namere i dovođenje u zabludu dovele su do toga da su kasnije tuženi Smailagića tužili za neisplaćene obaveze, u vrednosti od 32.824.967 miliona dinara, nakon čega su Alenovi pravni zastupnici 2. januara 2022. odgovorili na tužbu iz 2021. sa zahtevom da se osporava u celosti, u pogledu osnova i visine“, piše Nova.

„Zatim su igračevi pravni zastupnici u avgustu 2022. godine podneli krivične prijave u kojma se ističe kako je sasvim jasno da Smailagić, da nije bio doveden i održavan u zabludi od strane onih u koje je u to vreme, i on i njegova porodica, imao neograničeno poverenje, takav ugovor ne bi ni zaključio. Pomenutim ugovorom se prelazak Smailagića u Golden Stejt, bez ikakvog pravnog osnova, uslovljava plaćanjem obeštećenja od čak 525.000 dolara privrednom društvu osnovanom četiri meseca pre, očigledno sa jedinim ciljem a to je protivpravno sticanje imovinske koristi, navodi se između ostalog u krivičnoj prijavi. Na kraju, Smailagić nikad nije bio igrač privrednog društva ‘BEKO BASKETBALL KOTEŽ’ d.o.o. nego KK Beko, doveden je i održavan u zabludi, te je uz ostale pravne propise i zakone sporni ugovor apsolutno ništavan – navodi se u dokumentima u koje je Nova.rs ekskluzivno imala uvid, te se ističe kako tužbeni zahtev prema igraču nema pravni osnov i ne proizvodi pravno dejstvo“, navodi se u tekstu i dodaje:

„Tuženi su od Smailagića pritiscima i pretnjama, što takođe piše u pomenutim dokumentima, pokušavali da naplate pomenutih 525.000 dolara u svrhu navodne obaveze prema ugovoru koji je potpisao nakon što je opisanim prevarnim radnjama doveden i održavan u zabludi“.

