DUBAI SE NE ŠALI! Novi član ABA lige pokazao moć Panterima! Veliko iznenađenje u sastavu FMP - tu je dugogodišnji igrač Zvezde

Dubai je pokazao da bi mnogima moga da pomrsi račune u novoj sezoni ABA lige.

U pripremnoj utakmici novi član regionalnog takmičenja rutinski je savladao FMP Železnik u "Koka Kola" Areni u Dubaiju - 99:87.

Košarkaši Dubaija blistali su u napadu. U prvoj deonici ubacili su čak 29 poena i na prvi odmor otišli sa dvocifrenom prednošću +12.

Popularni Panteri u nastavku su zaigrali znatno čvršće u odbrani i do poluvremena prepolovili razliku. Međutim, u trećoj četvrtini ekipa Jurice Golemca je dodala gas i stigla do najveće prednosti na meču, nedostižnih +17. Do kraja meča FMP je uspeo samo da ublaži poraz - 99:87.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Nejt Mejson sa 17 postignutih poena, Prepelič je ubacio 16, a Danilo Anđušić i Vilijams po 14. Dvocifren učinak imao je i Nemanja Dangubić, koji je meč završio sa 12 poena.

Zanimljivo, u sastavu FMP bio je bivši košarkaš Crvene zvezde Stefan Lazarević, koji će očito karijeru nastaviti u klubu iz Železnika. On je ovaj meč završio sa 10 postignutih poena.

Najefikasniji u timu trenera Nikitovića bio je Jovan Novak sa 18 poena, Šaranović je 16, a Tasić je zabeležio dabl-dabl, imao je 14 poena i 10 skokova.

Kurir sport/J.M.

00:59 SPARTAK OBEZBEDIO PLASMAN U ABA LIGU