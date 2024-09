ŠOKANTNA VEST! Svetislav Pešić više nije selektor Srbije - proslavljeni stručnjak napustio klupu Orlova?!

Proslavljeni trener Svetislav Pešić nije više selektor košarkaške reprezentacije Srbije, nezvanično saznaje Sport Klub.

Podsetimo, 75-godišnji stručnjak je ovog leta na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio bronzanu medalju sa našom reprezentacijom.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo počinju u novembru, ali Orlove u toj misiji neće predvoditi Svetislav Pešić.

foto: Dado Đilas

Pešić je nedavno bio gost memorijalne utakmice posvećene Draženu Petroviću, i tom prilikom je razgovarao sa novinarima o aktuelnim košarkaškim temama.

Čuveni trener je tada rekao da je košarka u Srbiji na dobrom putu da dotakne dno.

- Za sve ostalo nemam ni energije ni vremena. Drugo, jako sam britak i znam često da kažem ono što mnogi ne vole da čuju. Često sam znao da upozoravam ljude u Srbiji da smo na dobrom putu da dostignemo Hrvatsku u košarci. A to znači da smo i mi na dobrom putu da dotaknemo dno kao i vi. Ako se nešto ne promeni u glavama ljudi koji vode srpsku košarku i koji snose odgovornost, bićemo srećni ako se kvalifikujemo na Evropska i Svetska prvenstva. Olimpijske igre možemo zaboraviti. To ljudi ne vole da čuju. Zato nije ni čudno da nikad do kraja nisam bio integrisan u srpsku košarku - rekao je Pešić.

