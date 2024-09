PEŠIĆ POSLE ODLASKA GOVORIO O JOKIĆU: Kari otvorio dušu i stao na stranu srpskog centra: "Pitanje je da li bismo igrali na OI..."

Danas je odjeknula vest da Svetislav Pešić više nije selektor košarkaške reprezentacije Srbije, nakon čega je i sam stručnjak potvrdio da je to istina.

Dao je iskusni stručnjak opširan intervju za Politiku i tom prilikom govorio o raznim temama.

Upitan je Pešić da li će Upravnom odboru Košarkaškog saveza Srbije (KSS) podneti izveštaj sa Olimpijskih igara u Parizu.

- Moji izveštaji i programi sa prethodnih takmičenja nalaze se u savezu. Poslednje izveštaje i programe koje sam zatekao u kartoteci saveza, kada sam se vratio na mesto selektora, bili su upravo moji izveštaji i programi kad sam bio selektor 2001. i 2002. Naravno, javnom mnjenju su uvek važni rezultati, ali ja smatram da svi ti procesi i programi rada u nacionalnom timu uvek moraju da se stave na papir. Ja sam tu veoma revnosan. Nisam video, na žalost, nijedan program i izveštaj mojih prethodnika. Moguće je da to niko nije tražio od njih. Kolege koje dolaze posle mene imaće zašta da se uhvate i voleo bih da nastave to što sam započeo u proteklom olimpijskom ciklusu. Upravni odbor KSS-a dobiće izveštaj iz Pariza i moći će da ga podnese Skupštini - rekao je proslavljeni trener.

foto: Dado Đilas

Pešić je na mesto selektora došao posle neuspeha u kvalifikacijama za Igre u Tokiju 2021.

- Kad sam došao nije postojao stručni štab, tako da je prvi korak bio napraviti organizaciju za olimpijski ciklus. U dogovoru sa predsednikom KSS-a Predragom Danilovićem ubedio sam Dragana Tarlaća da se priključi kao sportski direktor u profesionalnom odnosu. Kad je reč o ostalima u našem stručnom timu, ništa se nije promenilo od ranije: i treneri i medicinski tim ostali su u honorarnom statusu. Zato njima ide najveća moguća zahvalnost, jer su svoj posao radili sa ogromnim entuzijazmom i posvećenošću. Sreća je da su im njihovi klubovi u kojima rade to dozvolili. Posao sam započeo putovanjima, razgovorima, planiranjima… Napravljena je nova organizacija rada. Nije bilo lako, ali zahvaljujući Tarlaću smo uspostavili neki kontinuitet. Naišli smo na već poznatu neusklađenost kalendara na nivou Evrope, nemogućnost da u kvalifikacijama za evropsko i svetsko prvenstvo uvek imamo sve igrače koje želimo. To je bio ogroman hendikep, pogotovo u svetskim kvalifikacijama, u kojima smo u svakom „prozoru” imali drugačiju ekipu. Ukupno su 42 ili 43 igrača prošla kroz tu selekciju. Sa druge strane, to je donelo i neku korist, jer sam upoznao sve igračke potencijale Srbije.

foto: @starsport

Otkrio je Pešić na šta je najponosniji u protekle tri godine rada u reprezentaciji...

- Ako želite da radite velike stvari to ne treba i ne može biti lako i zato ne treba previše pričati o rezultatima nego se orijentisati na postavljene zadatke u tom procesu do ciljeva. Iskustvo me je naučilo da su i realni ciljevi teško ostvarljivi! Najponosniji sam na taj proces koji nije bio lak, iz razloga koje sam ranije naveo. Ključ je bio da ubedim igrače u ono u šta ja verujem. Oduvek sam bio svestan toga da je trener tu zbog igrača a ne oni zbog njega, kao i da trener nikada ne sme da bude iznad ekipe; ali i da igrači znaju da postoji samo jedan koga treba da prate, a to je trener. Ako se tu napravi balans – onda je proces do cilja jednostavniji. Komunikacija nije da trener priča a ostali slušaju, već da trener priča, ali i da sluša šta igrači na to kažu, da postoji međusobni fidbek. Samo tako možete da razumete šta igraču više odgovara i gde se on oseća komforno.

foto: Dado Đilas

Dotakao se Pešić i Nikole Jokića, kojem su mnogi zamerili to što nije igrao na Svetskom prvenstvu u Manili prošle godine.

– Pitanje je da li bismo igrali na Olimpijskim igrama da nam Jokić nije pomogao u one dve prelomne utakmice u kvalifikacijama za Manilu, protiv Grčke i Turske. Svetsko prvenstvo istovremeno predstavlja kvalifikacije za Olimpijske igre, a mi smo u Manilu otišli, pre svega, da bismo se kvalifikovali za Pariz. To što smo osvojili medalju bio je dodatni ćar… – kazao je Svetislav Pešić.

Kurir sport

Bonus video:

04:36 Svetislav Pešić na dočeku u Skupštini grada