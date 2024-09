OGLASIO SE KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE: Evo šta su rekli posle šokantne informacije da Svetislav Pešić odlazi sa mesta selektora

Svetislav Pešić zvanično nije više selektor košarkaške reprezentacije Srbije, što je i sam potvrdio, a tim povodom se sad oglasio i KSS.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Selektor muške "A" reprezentacije 🇷🇸 Srbije, Svetislav Kari Pešić će po isteku važećeg ugovora, krajem septembra prestati da obavlja tu funkciju. Sedamdesetpetogodišnji trener koji je osvojio medalje na svim velikim takmičenjima, Olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima, nakon tri godine u svom drugom mandatu na klupi nacionalnog tima naše zemlje, ostavlja svojim naslednicima u amanet primer predanog rada, dobre pripreme i dobrih rezultata.

U poslednje tri sezone, selektor Pešić je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu i srebro na Svetskom prvenstvu u Manili, uz plasman u osminu finala na EuroBasketu 2022. Prethodno, Svetislav Pešić je sa reprezentacijom SR Jugoslavije osvajao zlatne medalje na EuroBasketu 2001. u Istanbulu i Svetskom prvenstvu 2002. u Indijanapolisu.

Nasleđe Svetislava Pešića u srpskoj, jugoslovenskoj i svetskoj košarci, ogleda se i kroz uspehe ovog stručnjaka na klupskom planu, kao i uspehe sa reprezentacijom Nemačke, odnosno mlađim selekcijama SFR Jugoslavije, sa kojom je osvajao zlatne medalje u kategorijama do 19 godina (Svetsko prvenstvo, Bormio 1987.), do 18 godina (EuroBasket, Austrija 1986.) i do 16 godina (EuroBasket, Bugarska 1985.)

Za sve učinjeno za reprezentaciju Srbije, kao i domaću košarku u globalu, Košarkaški savez Srbije se zahvaljuje Svetislavu Pešiću i želi mu puno sreće i radosti u godinama pred njim.

Istovremeno, KSS upućuje zahvalnost doskorašnjem direktoru reprezentacije Srbije Draganu Tarlaću, koji je posle tri godine uz srpski nacionalni tim, nastavio karijeru sportskog funkcionera u Nemačkoj", piše u saopštenju KSS.

(Kurir sport)