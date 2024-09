STRANAC SELEKTOR REPREZENTACIJE SRBIJE? Legendarni Muta zagrmeo kao nikad: Pa, čekaj bre! Ispada da nema niko sposoban kod nas!

Vest da je Svetislav Pešić napustio klupu reprezentacije Srbije uzdrmala je u utorak košarkašku javnost u našoj zemlji.

Tako je nakon mesta predsednika KSS i direktora reprezentacije ostalo upražnjeno i mesto na klupi nacionalnog tima, a neko će morati uskoro da ga popuni, jer Orlove već u novembru očekuju važni mečevi u borbi za plasman na Evropsko prvenstvo.

Od trenutka kada je postalo jasno da će selektor Pešić napustiti tu funkciju, uveliko se licitira sa imenima njegovih naslednika.

Legendarni Muta istakao je da će novi selektor sigurno imati njegovu podršku, koga god da izaberu. Međutim, na pitanje da li će biti tako ako stranac preuzme Srbiju, proslavljeni trener je žestoko zagrmeo:

Što stranac? Ne bih ja to radio. Mene pogađa to što mi kao srpska košarka, kao gigant u Evropi i svetu, treba da uvozimo strane trenere. Pa ima sposobnih trenera kod nas. Kada će oni da dođu na red? Ja sam se uvek bunio što su Zvezda i Partizan dovodili strance kao druge trenere (prim. aut pomoćne trenere) pa su se svi naljutili na mene. Pa čekaj bre! Ja gledam srpsku košarku, ispada da nema niko sposoban kod nas", poručio je Muta.

Još jednom je istakao da se oštro protivi dovođenju stranaca u nacionalni tim.

"Velika šansa je voditi reprezentaciju Srbije za trenere, mi smo uvek među četiri-pet reprezentacije na svetu. A što se stranaca tiče to ne dolazi u obzir. I ono što je Pešić pričao da bi mogao da dođe strani igrač i to ne dolazi u obzir. Mi imamo talenata i u mlađim kategorijama, kao što je došao i Jović (prim. aut. Nikola). Šta će meni stranac u reprezentaciji? Na koje mesto? Umesto Jokića, šta ne razumem? Imamo tri centra, trojke, bekove da se dičimo njima. Tu su i Gudurić, Micić i Bogdanović. Otkazali su Kalinić i Lučić, pa se i Nedović povukao prošle godine. Čoveče, ti imaš te igrače koji se odazovu na poziv i onda moraju da otpadnu, a ti ne znaš ko da otpadne. Sve su to legende i dobri igrači. To je najgore u poslu, kad treba da odstraniš dvojicu sa spiska", jasan je Nikolić.

