MUTA NIKOLIĆ SE OGLASIO O VELIKIM POTRESIMA U SRPSKOJ KOŠARCI: Pa čekaj bre! Ispada da nema niko sposoban kod nas!

Poznati srpski trener Miroslav Muta Nikolić protiv je angažovanja stranca na mesto selektora reprezentacije Srbije posle odlaska Svetislava Karija Pešića, kao i rukovodstva Saveza.

"Što stranac? Ne bih ja to radio. Mene pogađa to što mi kao srpska košarka, kao gigant u Evropi i svetu, treba da uvozimo strane trenere. Pa ima sposobnih trenera kod nas. Kada će oni da dođu na red? Ja sam se uvek bunio što su Zvezda i Partizan dovodili strance kao druge trenere (prim. aut pomoćne trenere) pa su se svi naljutili na mene. Pa čekaj bre! Ja gledam srpsku košarku, ispada da nema niko sposoban kod nas", rekao je Nikolić za "Informer".

foto: Dado Đilas

Čuveni "Muta", bivši pomoćnik Dušana Dude Ivkovića i Željka Obradovića u nacionalnom timu u vreme uspeha devedesetih, rekao je da strani trener može da dođe u obzir, kao i igrač.

"Velika šansa je voditi reprezentaciju Srbije za trenere, mi smo uvek među četiri-pet reprezentacije na svetu. A što se stranaca tiče to ne dolazi u obzir. I ono što je Pešić pričao da bi mogao da dođe strani igrač i to ne dolazi u obzir. Mi imamo talenata i u mlađim kategorijama, kao što je došao i Jović (prim. aut. Nikola). Šta će meni stranac u reprezentaciji? Na koje mesto? Umesto Jokića, šta ne razumem? Imamo tri centra, trojke, bekove da se dičimo njima. Tu su i Gudurić, Micić i Bogdanović. Otkazali su Kalinić i Lučić, pa se i Nedović povukao prošle godine. Čoveče, ti imaš te igrače koji se odazovu na poziv i onda moraju da otpadnu, a ti ne znaš ko da otpadne. Sve su to legende i dobri igrači. To je najgore u poslu, kad treba da odstraniš dvojicu sa spiska".

Nikolić je nekoliko puta istakao da bi selektoru trebalo da bude čast da vodi "Orlove".

foto: Dado Đilas

"Kada sam ja bio ranije u reprezentaciji, kada je Čović bio predsednik, mi smo imali premije za zlato smo imali 300.000 maraka u ono vreme, za drugo mesto 200.000 i za treće 100.000 maraka. Svi smo delili premije, stručni štab i igrači. A još jednom ponavljam, selektoru treba da bude čast da trenira košarkašku reprezentaciju Srbije".

"Ti plaćaš selektora, a igrače ne plaćaš. Pa onda kada se igrač ne odazove, priča se da nije patriota, a onda ga novinari napadaju. Ključno je da se u Savezu naprave bolje mlađe kategorije da se razvijaju mladi treneri, koji će kasnije postati prvi treneri".

(Kurir sport/Mondo/Informer)