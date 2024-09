"NE ŽELIM DA POVERUJEM DA SE TO DESILO! NE JA, NEGO SVI IGRAČI!" Aleksa digao glas zbog odlaska Pešića, pa otkrio tajnu iz Pariza!

Aleksa Avramović bio je jedan od najvažnijih igrača košarkaške reprezentacije Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu, a sada se u velikom intervjuu za Mozzart sport dotakao brojnih tema.

Govorio je Aleksa o reprezentaciji, ali i Svetislavu Pešiću.

- Ponovili smo ogroman uspeh, sada smo već reprezentacija koja kada se pojavi na nekom velikom takmičenju odmah pretenduje na medalju. To nije bio slučaj prethodnih godina, ali ovo je samo pokazatelj kako je selektor Kari Pešić sve to postavio sa ljudima iz Saveza. Svi su odradili fantastičan posao i u ovom ciklusu smo od tri takmičenja izvukli dve medalje. Da li je moglo bolje? Uvek može. Ipak, da nas je neko pitao da li bismo prihvatili ovo? Svi znamo odgovor. Leto je bilo za pamćenje i nikada neću moći da zaboravim dva najbolja momenta u mojoj karijeri, Filipine i Olimpijske igre. Nadam se da ćemo nastaviti sa uspesima koji raduju čitavu naciju - počeo je priču Avramović za Mozzart sport, a zatim jasno rekao šta misli o odlasku Pešića sa klupe reprezentacije:

foto: Dado Đilas

- Treba da se čujem sa njim. Ne želim da poverujem da se to desilo. Ne ja, nego svi igrači! On zna koliko znači nama igračima, a i koliko mi značimo njemu. Napravio nas je boljim košarkašima, milina je sarađivati sa njim. Zna on sve šta mislim o njemu. Ne samo o njemu nego i o Draganu Tarlaću, žao mi je što odlazi jer je on bio idealan čovek za tu poziciju direktora. Želim mu sreću u Bajernu, velikoj organizaciji. Njega krasti velika vrlina, smirenost. Jako je smiren i to je njegova karakteristika koja je meni u glavi kada pomislim na njega. Sa svima je napravljena porodična atmosfera jer kada god stigne obaveštenje da se okupljamo, oseti se pozitivna energija. Svi jedva čekamo da se skupimo i družimo. Vratili smo taj legendarni kult, a za to je zaslužan trener i naravno igrači jer svi osećamo ljubav prema državi

foto: Dado Đilas

Aleksa je potom i dodao:

- Nadam se da će ostati selektor... Mislim... On sve zna!

Otkrio je potom Avramović i jedan detalj sa Olimpijskih igara koji se desio posle poraza od Sjedinjenih Američkih Država.

- Detalj jedan koji pamtim posle poraza od Amerike je baš bitan. Mi u svlačionici i znamo da imamo rano utakmicu sa Nemcima i tu se pokazuje veličina trenera. Ulazi Kari u svlačionicu i odmah kaže Bogdanu: 'Molim te spremi ekipu da brzo dođe do hotela, jer igramo sutra za medalju. Tu se vidi njegova spremnost, on je zapravo sve vreme bio spreman da mi osvojimo medalju bez obzira što je bio težak poraz protiv Amerikanaca. On je sve imao isplanirano do detalja - rekao je Aleksa, pa nastavio u istom ritmu:

- Teško je bilo spavati to veče, neki nisu ni zaspali čitave noći, vrte ti se u glavi situacije. Nije bilo tugovanja sa moje strane, bilo je pre svega teško oporaviti telo. Nisam imao snage kada je počeo meč sa Nemačkom, tri minuta nisam mogao da probijem taj zid, ali kada smo to uspeli... Sve je išlo perfektno. Onda odjednom shvatamo da je jedan sat po podne i da imamo ceo dan do dodele medalja.

foto: Dado Đilas

Govorio je Avramović i o čuvenom slavlju posle osvajanja bronze, te je otkrio tajnu iz Pariza - za čuveno slavlje zadužen je bio Nikola Milutinov.

- Ne znam ko je to organizovao, ali mislim da je sve delo Nikole Milutinova. Svima su došli prijatelji, porodica jer je Pariz blizu za razliku od Manile iako je i tamo bilo dosta naših ljudi. Sve je bilo prelepo i za pamćenje - zaključio je Aleksa.

Kurir Sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO:

00:19 Aleksa Avramović nikad raspoloženiji stigao na žurku