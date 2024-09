MALO, MALO PA SMO POD NEKOM ISTRAGOM ZBOG NAMEŠTANJA! TO JE SRAMOTA! Legenda Partizana digla glas: Košarka nam kliza nizbrdo!

Srpska košarka ušla je u veoma osetljiv period i pred Košarkaškim savezom Srbije stoje velika nerešena pitanja.

Pre svega, to se odnosi na pozicije predsednika srpske kuće košarke i selektora A reprezentacije. Predrag Danilović je podneo ostavku, koja će biti aktivirana 1. oktobra. Iako u savezu i većem delu javnosti smatraju da je on dobro radio svoj posao i da bi bilo najbolje da ostane, Danilović je odlučio da definitivno napusti mesto prvog čoveka KSS.

Vremena nema mnogo, pošto reprezentaciju već u novembru očekuju mečevi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Skupština mora da deluje brzo.

Proslavljeni srpski košarkaš i legenda Partizana Goran Grbović smatra da osim pitanja selektora, pred nekim budućim rukovodstvom stoji i mnogo drugih velikih izazova.

- Iskreno, najviše bih voleo da ostane ovako kako jeste, da Danilović i Pešić ostanu. Međutim, Saša je podneo ostavku, Pešić je naglasio da je potrebno da se potraži novi selektor - počinje priču Grbović i dodaje:

- Ko god da dođe na čelo saveza, imaće veoma težak posao, ne samo kada je u pitanju izbor novog selektora. Najpre treba da odredi šta su plan i politika saveza u narednih osam godina. U ovom trenutku sve visi, videćemo šta će se dogoditi krajem septembra i početkom oktobra, ali definitivno smo u jednom stresnom periodu u kom treba brzo izabrati predsednika. Neko treba ozbiljno da se posveti izboru selektora.

Nema mnogo imena koji bi mogli da zamene Pešića, o njima se već dosta priča.

- Da, to su Aleksandar Đorđević i Saša Obradović, pa i Željko Obradović, bez obzira na sve. Đorđević je slobodan, već je radio u reprezentaciji... Međutim, treba da se gledaju i igrači, ko će da se odazove, ko igra u NBA... Predsednik takođe treba ozbiljno da se posveti i našim takmičenjima, pre svega Košarkaškoj ligi Srbije - smatra Grbović.

Izjava Svetislava Pešića da srpska košarka kliza ka dnu poput Hrvatske za nekadašnjeg asa Partizana je sasvim realna:

- To jeste tako, i ja isto govorim. Država finansira našu ligu, klubove, a nemaš nikakve promene decenijama, malo-malo pa smo pod nekom istragom zbog nameštanja, što je sramota. Tako da je to čak možda i teži zadatak za vrh KSS. To je za mene ključna tačka, jer naša košarka ne stagnira, ona kliza nizbrdo. Pa srpsko takmičenje je na nivou srednjih škola - zaključio je Goran Grbović.

Obaveza selektora: Izveštaji moraju da se podnesu Grbović smatra da i selektor mora da se bavi širom slikom srpske košarke, a ne samo nacionalnim timom. - Pešić je dobro rekao kako su njegovi izveštaju u savezu poslednji, niko posle njega nije ih podnosio. Selektor mora da predstavi plan i program razvoja košarke u Srbiji, pa da se tek onda onda bavi reprezentacijom - smatra Grbović.

