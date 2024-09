MOŽDA MU JE SVEGA BILO PREKO GLAVE! Legenda srpske košarke zagrmela: Nisam očekivao da će Pešić da ode!

Svetislav Pešić rešio je da završi misiju na klupi košarkaške reprezentacije Srbije i više neće biti selektor "Orlova". Ova Pešićeva odluka iznenadila je legendarnog Zorana Moku Slavnića.

- Nisam verovao da će Pešić posle OI da ode. Nije obrazložio zbog čega. On je stara jugoslovenska škola, to je prava škola, to je teško nadoknaditi sem sa nekim novim koji je sve to prošao. On je košarkaška trenerska institucija i posle njega jako je teško naći adekvatnu zamenu - rekao je Slavnić za Tanjug, pa dodao:

- Pod njegovim vođstvom smo prvi put u životu bili blizu da pobedimo SAD i to bi bio istorijski slučaj. Ja ga izuzetno poštujem, on razume košarku. On je taličan i ja bih ga držao na mestu selektora dokle god on želi. Možda se i umorio. On je proporcionalno uspešnom radu dobio mnogo više kritika nego što je zaslužio. Možda mu je svega bilo preko glave i da je zbog toga otišao.

