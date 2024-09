"Ponosan sam na to gde smo sada. Ne bih rekao da sam zadovoljan, jer mislim da uvek možemo biti bolji. Znaš, to je cilj, da svaki dan budemo sve bolji i bolji. Mislim da je ovo samo deo onoga što možemo. Kao što sam rekao, imamo potpuno nov tim. Mnogi momci nisu igrali zajedno, tako da se upoznajemo, učimo trenera, učimo različite sisteme i šeme i tako dalje. Kao što sam rekao, čoveče, uzbudljivo je i jedva čekam da vidim šta će biti dalje".

"Da, od prodavnica do odlaska na večeru, do tržnih centara. Znaš, samo to prihvatam. Mislim da je to ljubav od strane navijača, samo priznanje ko sam i pružanje podrške. I zauvek sam zahvalan na tome"