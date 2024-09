"Svako prvenstvo je za sebe, svoja priča, svoje iskustvo. Meni se samo nije svideo taj način na početku. Ne dolazi jedan, drugi, treći igrač... Ranije se to dešavalo, a od početka se pravila ta neka negativna atmosfera. Ja sam se pojavio i rekao šta mislim stvarno. Mene to malo i nervira, možda bi trebalo da dobijamo veću podršku kada nastupamo u nekim slabijim sastavima. Ali normalno je, očekivanja su manja kada ne igraju neki najbolji igrači", rekao je u "Oku" na "RTS-u" Bogdan Bogdanović.

On je objasnio koliko je drugačiji tim nastupio na Mundobasketu nego na Olimpijskim igrama. Jednostavno sa Jokićem i Micićem i bez njih sastav Srbije nikako nije isti. Ipak, bilo je tu i dobrih strana osim one očigledne, a to je srebro. Dobili smo Nikolu Jovića!

"Ta ekipa je bila drugačija, kad nema Jokića igra se drugačija košarka. Ponekad mi nismo ni svesni koliko on dominira. koliko vodi i koliko može sam da iznese, da sve nas učini boljim. Tu je stasao jedan Nikola Jović koji je dobio samopouzdanje na tom turniru. Ako nađemo jednog dobrog igrača... Lakše je igrati sa igračima kao što su Vasa i Joka, ali i oni sami znaju da tu najviše zavisi od atmosfere i kako mi napravimo taj ambijent i atmosferu u ekipu. To se gradi, gradi se kroz velika odricanja. Mi imamo ukupno četiri nedelje odmora. Mora da se ima ta želja da jedva čekaš da dođeš, najvažnija je tu glava", istakao je kapiten Srbije.

A kako su oni uspeli da tokom nekoliko godina pod vođstvom Svetislava Pešića postanu tako dobar tim? "Mislim da je krenulo od toga što su ti svi dobri ljudi,ne gledaju to samo kao neko surovo odricanje. Taj kult reprezentacije, od 2013. godine osetio sam drugačiju energiju nego u klubu. Tu radiš za pare, igraš za pare, a ovde je privilegija da nastupaš za svoju zemlju. Pa ja znam koliko nekih mojih saigrača u Americi bi hteli da osete to, samo da vide kakav je osećaj, jer i oni čak prepoznaju da je to drugačija neka igra i da se tu igra jače i sa više želje i mislim da se to nikada neće promeniti", iskren je bio Bogdanović.