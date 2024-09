- Istekao mu je ugovor, svi smo znali da će se to desiti. Videćemo koji je sledeći korak. Naš Savez treba da izabere novog predsednika, a zatim novi predsednik treba da izabere novog selektora i tako dalje. To je proces, znate, videćemo. Iskreno, ne želim da vas lažem. Ne znam detalje, ali iz mog ugla, ono u šta čvrsto verujem je kontinuitet. Mislim da je to najvažnija stvar. U poslednje dve godine izgradili smo dobar sistem. U suštini smo obnovili taj kult reprezentacije, nešto po čemu smo bili poznati. Ako moram nešto da kažem ovde zvanično, ako novi predsednik dođe, da sam na njegovom mestu, verovatno bih opet razgovarao sa trenerom Pešićem i pokušao da nađem način da ga zadržim u košarci ili kao selektora, ili da jednostavno gradimo na onome što već funkcioniše - rekao je Ognjen Stojaković.