- Razboleo sam se u drugoj godini u ligi i umalo sam umro. Bilo je leto i otišao sam kod zubara i anestezija mi nije pomagala, a dobio sam mnogo injekcija i uradili su sve. Usta su me bolela, a sve sam osetio i dalje. Otišao sam na trening i dva dana kasnije dobijem udarac laktom i dobijao sam ih i ranije, a sada me je bolelo više nego ikada. Usta su mi se smanjivala svakim danom i jedem na slamku već danima. Posle nedelju dana me opet udare i sada mi već to mnogo smeta, mnogo me bole usta. Odem opet kod zubara i ne mogu da otvorim usta, ne mogu ništa da uradim. Odvedu me u bolnicu, odradimo snimanje i vraćam se u čekaonicu pa se posle pet minuta stvara ceo tim doktora i kažu da me spremaju za hitnu operaciju - počeo je Džons priču, pa u dahu nastavio: