"Kada je bio lokaut, prijatelj, inače zvezdaš, pitao me je da li bih došao u Zvezdu. U šali sam rekao da nema problema. Ovo je stiglo do ljudi u klubu koji su to shvatili ozbiljno. Tada sam pokušavao da izađem, pa sam rekao da će to koštati toliko i toliko. Oni su rekli da. Pa sam im rekao da će morati da plate ogromno osiguranje. I oni su rekli da. Pa kad sam video da ne odustaju, dodao sam da će sve to morati da plate unapred. I opet može. Porez. Može. Sve je bilo moguće. I ništa, nisam imao izbora kada sam se upleo u tu priču", objasnio je Divac.