Gostujući u podkastu "All the smoke" kod Meta Barnsa , još jednog nekadašnjeg NBA košarkaša, govorio je o velikim problemima sa rasizom sa kojim se susreo.

"Sećam se toga. Igrali smo na Diksi klasiks turniru (čuveni turnir u Severnoj Karolini) i dobio sam telegram u kome je bila poruka: 'Ako budeš igrao, ubićemo te'. Dao sam telegram treneru, a kasnije u toku dana mi je neko zakucao na vrata. Beli klinac iz Alabame je došao do mene po autogram. I znate šta sam uradio? Dao sam mu autogram. Rođen sam u Tenesiju, rastao sam u segregaciji i niko ništa nije mogao da uradi po tom pitanju. Nikada nisam ozbiljno shvatao te pretnje, nije mi to smetalo na taj način, smetalo mi je što žele da me upucaju", rekao je Robertson.