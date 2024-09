"Ljudi nemaju pojma koliko je veliki i jak bio Šakil O’Nil. To ne može da se poredi ni sa čim. Koliko god da Jokić dominira i zaslužuje sve MVP-jeve, način na koji on dominira igrom je neuporediv sa Šekovim", rekao je Fišer .

"Koncept je isti: ne postoji dobar "mečap" za Nikolu Jokića i to svi znaju. Svi to govore… Ne postoji "mečap" za tog lika, zar ne? E, to je bio i Šek. Nije bilo "mečapa" ni za Karima Abdul-Džabara. Niko. Nije bilo ni za Majkla Džordana", poručio je Fišer.