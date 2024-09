- Potpisao sam ugovor sa Partizanom na godinu dana i završili smo naše učešće u različitim turnirima. Odjednom se pojavio turnir za koji nismo znali. U Srbiji timovi koji igraju u ABA ligi i Evroligi ponekad odmah igraju finale. To je bilo pomalo čudno u poslednje četiri godine. U Partizanu su rekli da treba da čekamo jer možda će se održati taj finalni turnir, jer to nije bio slučaj u protekle četiri godine. Kada su rekli da ćemo učestvovati, igrao sam polufinale i pobedili smo - rekao je Kaboklo.

- Razgovarao sam sa svojim agentom, i u jednom trenutku mi je rekao da je u kontaktu sa klubom i da imam odobrenje od Partizana da otputujem u SAD. Mislio sam da klub zna za to i da je sve u redu. Imao sam 'zeleno svetlo'. Otišao sam u SAD, a onda me je GM pozvao i rekao da ne mogu da idem, ali tada sam već bio tamo i nisam mogao da se vratim. Došlo je do nesporazuma, sa moje strane sve je delovalo u redu i jednostavno nisam mogao da se vratim. Razgovori između kluba i mog agenta su se nastavili, ali na kraju nisam igrao - dodao je Bruno.