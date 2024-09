Nekadašnji kapiten košarkaške reprezentacije Srbije i plejmejker Crvene zvezde Miloš Teodosić retko govori za medije, ali kada to učini itekako ima šta da kaže.

Miloš obično govori na terenu, a sada je imao šta da kaže i u podkastu Edina Avdića "X&Os chat".

Ne smatra Teodosić da je izuzetno talentovan...

- Za sebe nisam smatrao da sam preterano veliki talenat. Talentovan sam, znam da igram ovako ili onako, ali u mojoj generaciji je do nekog uzrasta bilo mnogo talentovanijih igrača - rekao je i dodao da je išao stepenicu po stepenicu u timu u Železniku, gde je morao da prođe sve selekcije, da bi sa 20 godina otišao u inostranstvo.

Njegova lucidnost potiče još od košarkaških početaka.

- To kreće kad si mlađi kad imaš 10, 11, 12, godina, kad imaš trenera koji razume da si video neki pas, koji iako nije prošao, on zna da će kad budeš stariji, kad ojačaš da prođe. To su kod mene trpeli, pa sam kada sam odrastao imao smelosti da probam, znajući da neću da budem zamenjen ako pogrešim. Naravno, ako uradim to tri puta, sam bih sebe zamenio. Mislim da to kreće od mlađih selekcija, gde su me to puštali da radim.

Osvrnuo se na period u Olimpijakosu kada je dobio priliku kao "klinac".

- Mene je Geršon doveo, a onda je stigao Janulis Janakis koji je imao neki svoj sistem. I ja sam igrao prilično mnogo za nekog dvadesetogodišnjaka. Nismo nikako mogli da se uklopimo nikako i hteli su da me pošalju na pozajmicu... Došlo je to Evropsko prvenstvo i Slovenija gde ostanem jednom sam, drugi put sam, a bilo je priče da su hteli da me se reše i posle te utakmice se sve promenilo. Vratio sam se u Olimpijakos sa mnogo većim pravima, znao sam da neću biti zamenjen na prvu grešku i lakše je tako da igraš na velikom nivou.

Dragana Udovičić Duda Ivković

Posebno poštovanje i zahvalnost ima prema pokojnom Dudi Ivkoviću sa kojim je imao posebnu vezu.

- Ne znam ni ja zašto, pitam se često što se to dogodilo. Njemu sam zahvalan do neba, nemam reči da to opišem. On je meni dao odrešene ruke sa 22 godine da budem prvi plej reprezentacije i dosta toga da se vrti oko mene i od tog trenutka moja karijera je krenula uzlaznom putanjom. Ne postoji dan i kada se skupi ekipa Marković, Tepić, Krstić... Ne može da se ne spomene Duda, ispriča anegdota njegovim rečnikom i to je neko ko je nas ne samo trenirao već i vaspitao. On nije bio samo trener. Brinuo je o svakom pojedincu, šta se dešava i u reprezentaciji, klubu i evo ja nisam znao, zvao je gazdu Olimpijakosa zbog mene. To je i drugim igračima radio. Duda je strašan autoritet i dan danas kada pričam o Dudi, ja stojim mirno i sa strašnim poštovanjem. Stvarno je bio takav prema svima nama, njegove pripreme su dva i po meseca i spremao nas je i za klub i za reprezentaciju. Neće on nama da tempira formu za turnir već treniramo jako jer on želi da u sezonu uđemo spremni. Svi su to prepoznali i ma koliko pripreme bile teške, bilo nam je lepo i drago da

svi budemo zajedno - zaključio je Miloš Teodosić.

