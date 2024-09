"Hteo sam da probam, mogao sam, imao sam želju… Ja sa mojim agentom malo pričam i to je bio prvi put da sam mu nešto tražio. Rekao sam mu da hoću da odem u NBA i on se iznenadio. A stvarno sam hteo da odem i probam da vidim da li ja to mogu da igram. Da li mogu da se takmičim sa tim igračima", kaže Miloš i dodaje:

"To tamo mnogo znači. Ti tamo 10. aprila završiš sezonu i slobodan si sledećih 6 meseci da radiš na svom telu. Mnogo se to oseti sledeće godine. Ubacuješ više, budeš jači… Ovde to nema. Ja sam sa 28 godina prvi put otišao na more. Ti završiš sezonu 17. juna i 30. juna kreću pripreme i to je 12 dana. I tako jedne godine, druge, treće, pete, nemaš vremena da radiš na sebi," komentariše Miloš Teodosić.