"Samo reakcija i neka intuicija. Ne dođeš na utakmicu i kažeš da ćeš danas da baciš strašan pas. Otvori se, vidiš da može, onda u deliću sekunde probaš. Neko će da zapamti nekoliko dodavanja, a neće još 30 ili 40 koji su otišli u aut ili neke izgubljene lopte. Ako ćemo realno, mnogo više puta sam izgubio loptu u nekim tim situacijama gde sam probao nešto ili me saigrač ne razume", priča Miloš Teodosić .

"Duda je recimo imao običaj da ti kaže prva dva napada i šta se igra. I dan danas trenera pitam šta želi i šta igramo, ako kaže da ja zovem, onda to radim. Što sam stariji, sve više poverenja imam u trenera, ne da pre nisam imao. Samo sada imam strašno poverenje jer on sa strane može da vidi bolje, mogu ja da osetim da recimo Kalinić ima prednost na postu ili tako nešto. Mnogo puta mi se desilo da sam mislio kontra od trenera i vidim da je on bio u pravu".