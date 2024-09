"Ono čega se sećam je dan kada se sve to desilo. Bilo je rano ujutru i probudio nas je zvuk sirena i bombi, tako da je bilo strašno. U tom momentu moja supruga je bila trudna, očekivali smo sina i pokušavali da vidimo šta je naš sledeći potez. Zaista nismo znali kako ćemo otići jer su aerodromi bili zatvoreni. Mnogo saigrača je došlo u moj stan i probali smo da smislimo nešto. Na kraju je tim dobio let do Kiprav, verovatno sutradan i onda smo bili bezbedni. ipak bila je to strašna situacija. Putovanje je bilo teško jer je moja žena bila trudna i morali smo da budemo tamo neko vreme. Bilo je nezgodno, ali pregurali smo", rekao je Lorenco Braun.