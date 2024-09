Košarkaški klub Vršac odustao je od učešća u ABA2 ligi u sezoni 2024/25 i to samo sedam dana pre početka takmičenja.

"Istina je da smo mi pred početak sezone poslali dopis u ABA da smo raspoloženi da igramo ukoliko se otvori prostor, ali da ne želimo ništa da plaćamo. Tražili smo rok do petka, međutim, iz lige su istakli da im je to kasno i tu stavljamo tačku na sve priče i špekulacije o našem učešću u regionalnom takmičenju. Ne želimo da plaćamo nešto što nam ne donosi i ne može doneti baš ništa. Koja je svrha plaćanja onda? Kako kažu, ni kesu bombona ne dobiješ", istakao je direktor Užičana Ratko Radovanović .

"KLS je prioritet i ne zanima me ništa drugo. ABA liga srpskim klubovima uopšte ne treba. Ako neki klub iz Srbije i bude prvi opet ne može da uđe u elitni rang regionalnog takmičenja. Moraš nekoga izbaciti, verovatno neki naš klub i tu samo gubi srpska košarka. Igrali bismo mi da je besplatna, ali da se razumemo, ja sam za opciju profesionalne srpske lige i to se već jednom mora preseći", istakao je Radovanović.

"Ako to stvarno žele klubovi, već sada treba da krenemo da radimo na tome, da bismo naredne sezone imali jaku srpsku ligu, sa ekipama iz ABA. Imamo mi dovoljan broj klubova, negde do 14 i time bismo zadovoljili sve košarkaške centre. Šta bismo dobili? Mnogo, kako na marketingu, posećenosti, interesovanju, promociji, ali i na još većem kvalitetu. Da se ne shvatim pogrešno, mi kvalitet već posedujemo i to je neosporno. Prvih osam klubova iz KLS je jače od pola ABA 2 lige, a donekle i od poslednjeplasiranih u ABA 1 ligi. I zaista nemamo dilemu i želimo da se naš glas i stav jasno čuju - prioritet nam je srpska košarka i domaća liga i tome ćemo uvek težiti", poručio je Ratko Radovanović.