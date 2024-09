"Zvučaće malo glupo, ali ako imaš 14-15 godina i maštaš da igraš NBA, sve je to lepo, ali ako sve drugo zapostaviš. Mislim na školu, porodicu i slično, to nije način da dođeš. Treba da završiš školu, da budeš posvećen košarci. Današnja deca imaju problem sa koncentracijom zbog društvenih mreža i slično. Imaju koncentraciju 15-20 sekundi, toliko traju ti snimci na društvenim mrežama. I mi kao stariji moramo da se adaptiramo na njih. Ne da pričamo 'u moje vreme smo mi...' To mi smeta, nemaju tu koncentraciju. Ne znam da li ste pričali sa Nikolom Topićem, on je sjajan i strašan momak. Možemo da pričamo sa njim ozbiljno, da kažeš 'stani, ovaj momak ima 18 godina i nije realno kakve stavove ima'. Za njegov uzrast i kad vidiš neke druge momke, ne kažem da svi treba da budu kao on, strašan i vaspitan", istakao je Miloš Teodosić.