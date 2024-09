Nikola Jokić i Luka Dončić su preuzeli NBA ligu! Srpski centar je tri puta bio MVP, a mnogi misle da je zaslužio još jednu titulu, a slovenački plej je bio jedan od kandidata za to priznanje svake godine. Sada je Pol Pirs u podkastu kod Kevina Garneta govorio o njima dvojici. Sada smatra da je Dončić igrač pod najvećim pritiskom da bude MVP za sezonu 2024/25.

"On je bio favorit za MVP trofej poslednje tri godine. Ako pričamo o tome ko je glavno lice lige Lukino ime odmah iskoči. Jednostavno osećam da je on to sada", rekao je Pirs, a Garnet se ubacio i morao je ipak da stane na stranu Nikole Jokića.