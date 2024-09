On je rekao da je budžet tima 23 miliona evra za sezonu koja je upravo počela.

"Sve zavisi od budžeta. Do sada nisam govorio, mi smo budžet pre nekoliko dana usvojili, a on je 23 miliona evra. Što se tiče stručnog štaba, budžet iznosi 15 miliona evra, a ostatak su troškovi kluba. Takođe, u tih 23 miliona evra, država je dala 5 miliona evra, što očekujemo i ove godine. Dakle naši prihodi su 18, a državni pet miliona evra. Samo da napravim paralelu, kada sam došao u klub dugovi su bili 15 miliona evra, tada je imao budžet 1.5 miliona. Kada sam došao imao sam osam trenera koji su radili u Partizanu i devetog Mutu Nikolića. Bilo je preko 100 igrača na platnom spisku, a sada je situacija drugačija, svi su dugovi isplaćeni, porez smo od septembra do septembra uplatili preko 6 miliona evra, uskoro očekujemo da uđemo u reprogram, sada rešavamo i taj dug i posle toga neće biti dugova u nekom bližem periodu", u emisiji Beogradska hronika na RTS-u.