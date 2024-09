"Pobeđivanje me inspiriše, ali ono što me zaista inspiriše su moji ljudi, moji partneri. Moj tim, moja braća. Kada je težak dan, to me pokrene iz kreveta. Moram da radim najjače što mogu da bi on maksimalno iskoristio svoje vreme u NBA. Ista stvar sa Raselom Vestbrukom – i on će biti član Kuće slavnih. Radim šta god mogu da on osvoji šampionski prsten. Ja vučem koliko mogu da bi na kraju i ovi momci pobeđivali", rekao je Gordon.