Istupanje Vršca iz ABA 2 lige izazvalo je mnogo bure u košarkaškoj javnosti Srbije. Reakcije klubova i pojedinaca su manje – više bile iste, a ono što je jedinstven stav svih jeste da je Srbiji potrebna profesionalna košarkaškaška liga i da je to primarni cilj kome treba da se teži.

Nažalost, kako to obično biva, pojedinci su celokupnu situaciju pokušali predstaviti kao početak „tihog rata“ Košarkaška lige Srbije i ABA lige, odnosno atak KLS na regionalnu ligu.

Da su to samo projektovane insinuacije onih koji srpskoj košarci ne žele dobro, pokazuje i otvoreni stav Radničkog iz Kragujevca, ekipe koja je bila među onima koji su u sredu veče i dobili poziv da zamene Vršac u Drugoj ABA ligi.