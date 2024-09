"Ljudi bi rekli oni koji su uložili najviše, zna se da su pojedini timovi podigli budžete do neverovatnih granica, što i nije jedino merilo. Ali, to su Olimpijakos, Panatinaikos, Real, Fener, Barselona, Armani, tu smatram i nas, možemo da imamo ulogu favorita – između tih ekipa bi trebalo da se traže putnici na fajnal for", kaže Obradović u razgovoru za "Sport klub".