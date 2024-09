Dve učenice Srednje medicinske škola ”Dr Ružica Rip" primetile su Jokića u jednoj somborskoj pekari, i to kada su i same došle da se okrepe za vreme velikog odmora, ali su se ipak previše stidele da ga zamole za fotografiju.

"Angažovali smo nutricionistu i naš kondicioni trener Marko Ćosić, koji je zaista vrhunski trener, napravio je fantastičan program rada. Drugo, odredio je režim ishrane, mi smo se ubili radeći na tome, ali videli smo da to ne ide u očekivanom smeru. I onda shvatimo da on doručkuje pola kile bureka i popije flašu gaziranog soka za ceo dan", pričao je Milojević .

"Nije mi igranje na Olimpijskim igrama ama baš ništa oduzelo, uživao sam da igram za Srbiju, da predstavljam Srbiju, rodni grad, familiju, da igram sa prijateljima. Svako ko ima priliku da to radi, treba to da uradi, drugačije je takmičenje, kako god želite to da zovete. Svaka utakmica je važna, svaki poraz može da vas pošalje kući. Interesantno je za igrače i savetujem im da to urade", bila je njegova poruka Amerikancima.