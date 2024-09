"Odrekao sam se košarke da bih pratio Isusa. Znam da u očima mnogih ljudi to deluje kao gubitak. Ali ja samo hoću da vam objasnim koliko sam zaista uzbuđen što mogu istinski da služim Bogu, sa potpunim pristankom. Osečam se kao da mi odustajanje od košarke omogućava da potpuno uđem u sveštenički posao i zaista služim Gospodu celim srcem, da mu posvetim sve svoje vreme. Zato sam uzbuđen da vidim gde će me ovo odvesti. Kada je to rečeo želim i da objasnim kako sam došao do ovoga. Počelo je 2020. godine kada sam se potpuno predao Hristu. Tada sam ga potpuno prihvatio, on me je našao", rekao je Ej Džej Grifin.