"Te privatne Tvit naloge neću da gledam i gubim vreme na te stvari. Kada dajete izjavu ona više govori o onome ko je daje, nego o onome o kome taj neko priča. Neka javnost procenjuje poštenje, ugled, sposobnost i obrazovanje. Nemamo vremena za to. Mogao je svako da se kandiduje, a 30 od 33 delegata mene podržalo. Nikoga nisam jurio. Na glasanju nije bilo prisudno troje. Nije bio prisutan Filipović iz Partizana, koji se javio da je bio bolestan. Od 30 delegata 28 je glasalo za, nijedan nije protiv, jedan nije predao glasački listić, a to je Darko Jovičić koji je kandidat za potpredsednika. Predat je i jedan prazan glasački listić. Neću time da se bavim, to su ispričane priče i to govori o ljudima koji daju takve izjave. Košarka se baštini u klubovima, a Partizan kao ozbiljan klub mora da pobegne od takvih primitivizama. Meni je drago da mi najveće legende Partizana kao Kićanović, Grbovića i ostali čestitaju, a ostalo", rekao je Čović u emisiji "Dnevnik" na televiziji "Nova S".