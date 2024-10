"Moja želja nije da talasam bilo šta. Moja želja je da se spreči pokušaj da Pešić ode i da se ne zatvore do kraja mogućnosti u kadrovskoj politici kada je u pitanju, primera radi, generalni sekretar, da se tu dovedu neki ljudi koji totalno onemogućavaju saradnju Partizana i Crvene zvezde. Čović i ja nemamo dobar privatan odnos i ne bi bilo pristojno da ja komentarišem njegovo postavljanje na to mesto", rekao je Vujošević za Sport klub i dodao:

Smatram da je to ubedljivo najvažnija stvar u ovom momentu. I da to ne zavisi samo od Pešića. Izjave poput ‘Pešić ima obavezu’… Pešić je veoma ozbiljan čovek i čovek koji je mnogo pametniji nego što je u stanju da to artikuliše. On je u određenim godinama, u dobrom zdravlju za te godine. Njemu su godine donosile samo veće znanje i taložile iskustvo. Veoma je oprezan u svim odnosima i dobro procenjiv.