- Da li se promenio? Ne i to je jedna od najfascinantnijih stvari kod njega. Trener sam mu već deset godina, prošli smo toliko toga zajedno... Tri puta bio je MVP, osvojio je srebro, pa bronzu sa reprezentacijom, bio MVP finala, šampion, dobijao je ugovore... I posle svega toga on je ostao isti. Nikad se nije promenio, to je ono što posebno cenim kod njega, jer tako nečim ne može da se pohvali svako. Posle slave kojom je zasut i uspesima koje je postigao, on je u srcu ostao isti Nikola Jokić koga znam od prvog dana. To je ono što posebno volim u vezi sa njim - dodaje Meloun.