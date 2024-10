"Ulazimo u Evroligu s velikim ambicijama. Imali smo pripremne utakmice i sa evroligašima. Želeo bih da igramo na isti način kao do sad, sa istom željom i energijom koje smo imali u tim utakmicama, mislim sa je to najbitnije. Teren je tamo nezgodan, bez obzira što su promenili tim, trenera, sličan je i dalje način igre. Pabla Lasa kao trenera karakteriše to što od tima zahteva dosta tranzicije, individualnih rešenja, ofanzivnog skoka, izolacije. Naravno, igrač koji je jako bitan - Hauard, koji je sposoban da šutira 15 puta za tri poena na utakmici. Sve smo to razradili, videćemo kako ćemo da izgledamo na utakmici", rekao je Željko Obradović.