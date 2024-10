I ne samo to, kontroverzni grčki bogataš rekao je da je zbog srpskog asa ponovo počeo da gleda NBA ligu posle 20 godina, jer je poslednji put to radio dok je igrao Majkl Džordan.

"Prestao sam da gledam NBA posle Majkla Džordana i on (Nikola Jokić) je razlog zbog kojeg gledam ponovo. Da mogu, doveo bih ga u svoj tim, ali Jokićev poslednji ugovor je mislim bio na 120 miliona dolara, pa mislim da to nije moguće. Ipak, veoma bih voleo da se to desi", rekao je gazda prvaka Evrope.