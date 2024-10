"Partizan ima samo jednog igrača iz prošlogodišnjeg rostera. Potpuno novi sastav. Na papiru su neverovatni, bilo je mnogo promena i to me brine. Mislim da imaju tri igrača koji misle da su najbolji u timu - Karlik Džons, Vašington i Ife Lundberg" kaže Moneke koji dobro poznaje danskog plejmejkera.

"Lundberg ima neverovatno poverenje u sebe. On je igrao u Manresi kada niko nije znao ko je on. Momci iz tima su mi govorili da je stalno pričao da će biti u Evroligi i NBA", otkrio je Moneke.

"Svi su mu se smejali, a on je uporno govorio 'videćete, videćete'. Verovao je u sebe, to je taj tip ličnosti. On želi da bude najbolji", kaže Moneke.