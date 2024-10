Pred put u "grad svetlosti" medijima se najpre obratio trener crveno-belih Janis Sferopulos, a onda su to učinili Luka Mitrović i povratnik u beogradski klub - Ognjen Dobrić .

Osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu i veliko letnje pojačanje Crvene zvezde Ognjen Dobrić prisetio se i neočekivanog poraza od Dubaija u prvom kolu Jadrana, pa kako kaže, nada se da će ovog puta ostaviti bolji utisak. "Od sutra, za nas, počinje evroligaška sezona i ovo je veoma bitan meč, da otvorimo sezonu kako treba, jer što se tiče ABA lige nismo počeli najbolje. Na nama je da to ispravimo i da ne krenemo tako i u Evroligi", započeo je Dobrić.

Potom je prokomentarisao protivnika: "Ekipa Pariza je tim koji igra sa velikom energijom, uz veliki broj poseda i poena, ako želimo da dođemo do pobede mislim da to moramo da im uskratimo i da usporimo igru i igramo na naš način", rekao je Dobrić. Pokušao je popularni Šegi da pronađe rešenje za novu ekipu u Evroligi: "Mislim da ako igrate u njihovom ritmu mogu da pobede bilo koga, mogu da daju sto poena bilo kome. Imaju taj kvalitet, tu energiju, a biće i uzbuđeni zbog toga što igraju Evroligu i daće sve od sebe, tako da moramo da odgovorimo na to na naš način - da ih usporimo i da ih uvedemo u naš ritam", zaključio je Dobrić.