Jedan od novih košarkaša u redovima tima sa Malog Kalemegdena, Ajzea Kenan smatra da Zvezda može i do fajnal-fora.

- Dobar je osećaj. Imamo dobru grupu momaka i sjajnog trenera. Razgovarao je sa mnom i dao mi samopouzdanje u vezi sa onim što želi da izgradi, dopuštajući mi da budem ono što jesam. Uz njegov cilj da pobeđujemo, da stignemo do plej-ofa, a nadam se i do fajnal-fora, to su sve stvari u kojima želim da učestvujem. Organizacija je sjajna, i zato mi je bilo lako da dođem - rekao je Kenan za "Eurohoops".