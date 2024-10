Dok ga Srbija čeka, Svetislav Pešić uživa u košarci tako da je prisustvovao "otvaranju" sezone u Evroligi i to u areni u kojoj je nekada radio. Pešić je gledao uživo meč između Bajerna i Real Madrida i mogao je da vidi kako minhenski gigant dolazi do pomalo iznenađujuće pobede (97:89) .

"Pešić ima otvoren poziv da nastavi rad. Da li hoće ili neće to je pitanje za njega. Pričaćemo i mi sa njim. Nema tu nikakvog spektakla. Svaki OI ciklus nosi sa sobom preispitivanje i raspravu o novom stručnom štabu. Kariju je istekao ugovor, jer je bio gotovo olimpijski ciklus. Pešić po mom mišljenju i iskustvu predstavlja logično rešenje, ali to je moje mišljenjje. Igrači su verujem iskreni u svom mišljenju i isto tako razmišljau. Ali da vidimo da li i Pešić isto tako misli. Bilo bi dobro da se to nastavi. Po meni postoji jedan izazov, a to da u tom kontinuitetiu dođemo do prve zlatne medalje kao Srbija. Evropsko prvenstvo je tu interesantno. Zato sam rekao da je KSS samo jedan. Mi svi moramo da radimo zajedno, da razgovaramo", objasnio je Čović po preuzimanju funkcije u KSS.