"Baš dobra utakmica, mislim da smo prvo poluvreme odbrambeno izgledali veoma dobro, možda napadački to nije bilo kako treba u nekim trenucima. Imali smo neku prednost, ali se ispostavilo da ne znači ništa preterano. Drugo poluvreme, ono što je nama problem, kada smo imali mogućnost da igramo agresivnu odbranu, primali smo lake poene i to u završnici napada, plus neke situacije u kontranapadima koje nismo rešili na pravi način i to je prevagnulo da Baskonija dobije utakmicu. Ekipa se bori, to je evidentno, želimo da imamo tu energiju i želju. Prva je utakmica, idemo dalje", rekao je Obradović za klupsku televiziju.